Graziani: “Benevento, con l’Inter difesa da Eccellenza. Eriksen buon giocatore ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha commentato così il sabato di campionato:

“Il Milan reagisce subito, difficilmente va in crisi ma il Bologna ha creato. Era una partita difficile. Inter? Non c’era scampo per il Benevento. Ma ce l’ho con la difesa del Benevento, il terzo e il quarto gol neanche in Eccellenza si prende un gol così. E poi tutti mi dovrebbero spiegare perché tutti rischiano con l’uscita palla in fraseggio, ditemi a cosa serve. L’Inter è chiamata ad una prova importante con la Juve. Eriksen? Mi è piaciuto ma ha fatto capire a Conte che c’è se ne ha bisogno. Eriksen è un buon giocatore, può far comodo ma secondo me non diventerà titolare”.