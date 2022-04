Graziani: “Bremer? Uno dei migliori in Europa. Se lavori bene sul mercato…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così di Gleison Bremer, obiettivo di mercato dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così di Gleison Bremer, obiettivo di mercato dell'Inter: «Perdere un difensore non mi preoccupa, anche se il brasiliano è uno dei migliori in Europa: se lavori bene sul mercato, puoi trovare un valido sostituto a un prezzo accessibile. Il problema è prendere una punta che realizzi i gol di Belotti».