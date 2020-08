VIDEO / Conte: “Non mi sono pentito, grazie agli interisti veri. Mi hanno supportato da nemico”

In conferenza stampa il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha risposto alla domande se si fosse pentito di aver accettato la panchina dell’Inter:

“L’Italia è casa mia. A prescindere qui non potrei mai pentirmi di essere tornato. Ne è valsa la pena a prescindere da quello che accadrà. Ho fatto un’esperienza incredibile e ringrazio in tutto questo gli interisti veri e anche la Curva perché mi hanno sempre supportato e non era semplice da “nemico” sportivo. Non posso dire di essermi pentito, in questo club ho avuto un’esperienza incredibile. Non sono pentito, non avrei avuto l’opportunità di fare esperienza in un club che come il Milan e la Juve ha fatto la storia dell’Italia”.