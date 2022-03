Graziani: “Dybala? Fossi nel Napoli, con un sacrificio economico, lo prenderei”

Le parole dell'ex calciatore: "Un tentativo una società come il Napoli pensa che entusiasmo genererebbe. Sarebbe un’operazione fattibile per il Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così di Paulo Dybala e della sua rottura con la Juventus: "Aveva già il contratto a ottobre dello scorso anno, poi il procuratore ha fatto saltare tutto. Poi sono cambiate le strategie e anche i rapporti. Fossi nel Napoli oggi, con un sacrificio economico, lo prenderei. Un tentativo una società come il Napoli pensa che entusiasmo genererebbe. Sarebbe un’operazione fattibile per il Napoli".