Graziani: “Mi preoccupa la tenuta della difesa dell’Inter. Handanovic? Non capisco”

«Handanovic? Non capisco perché cambiare il portiere titolare, in una gara così non è scritto da nessuna parte che giochi le seconde linee. L'alternanza dei portieri in Coppa non l'ho mai capita. Anche perché se gioca di più Onana è perché dà più garanzie», ha aggiunto l'ex giocatore. «In attacco sta tenendo il passo solo Lautaro Martinez, Dzeko poco e nulla, Lukaku non ne parliamo proprio. Correa è riuscito a dare poco apporto. Si salvano l'argentino e un po' il bosniaco che ha fatto prima bene e poi si è perso perché non ci sono titolari e alternative», ha concluso sull'attacco nerazzurro.