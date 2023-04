Gosens: “Casino fatto da tutti noi. Poche parole, all’Inter devi vincere sempre”

Dopo il ko contro la Fiorentina, l’Inter sfida la Juventus per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Niente rivoluzione alla fine per Simone Inzaghi, ecco la formazione scelta dall’allenatore per il match . Ecco le dichiarazioni nel pre-partita di Robin Gosens , giocatore dell’Inter, ai microfoni di Sportmediaset:

"Alla fine abbiamo provato ad essere comunque positivi, è una gara fondamentale che può anche cambiare la nostra situazione. Può succedere di tutto, è anche un momento per uscire fuori come gruppo e squadra. Abbiamo parlato poco, bisogna essere uniti e squadra, dobbiamo tornare a essere l'Inter per provare a fare risultato anche in vista delle prossime gare".