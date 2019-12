Graziani: “Icardi non vestirà mai più la maglia dell’Inter. Gabigol? C’è un rischio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani, ex centravanti, ha parlato così di Mauro Icardi, commentando le voci sul suo futuro: “Non vestirà mai più la maglia dell’Inter, la strada è tracciata. Gabigol? Non ha reso, non si può riportarlo e rivivere le stesse situazioni già vissute, sarebbe un rischio enorme. Ci vuole un altro attaccante. Conte? Ha carattere, carisma, personalità. E’ un combattente nato e dal punto di vista tattico è uno degli allenatori più evoluti e dalle batoste si è sempre ripreso alla grande”.