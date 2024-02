Graziani: “Inter, Barella tra i più forti in Europa. Oggi per me vale…”

Ciccio Graziani, ospite di Sport Mediaset, ha parlato dell'Inter attesa da una serie di impegni importanti nel giro di poche settimane. Queste le sue considerazioni: "L'Inter è sulla buona strada, sta producendo gioco e sta bene. Il campionato per ora è straordinario. Barella è un top player, non ancora un fuoriclasse, ma ci può arrivare attraverso le sue capacità e il gioco di squadra. In Europa è già tra i più forti, oggi per me vale 70 milioni".