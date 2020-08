Graziani: “Se l’Inter vince l’El o arriva in finale, il bilancio è positivo. In caso contrario…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato anche dell’Inter. I nerazzurri sono attesi dalla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar: “Se vince l’Europa League o arriva in finale, il bilancio della stagione dell’Inter lo possiamo ritenere positivo. In caso contrario non so quanta soddisfazione ci potrà essere in società. Messi? Mai come in questo momento ci può essere la possibilità di vederlo lasciare il Barcellona, anche se non credo ad un Barça senza Messi“.

(Radio Sportiva)