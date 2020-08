Sky – Inter-Shakhtar, grande attesa alla Spiel Arena. Formazione senza sorprese

Alla Spiel Arena di Dusseldorf si gioca questa sera la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar. Grande attesa per la sfida – raccontano a Skysport – e grande voglia di far bene. Sono state emozionanti anche le immagini dell’abbraccio di Steven Zhang, dopo mesi in Cina ed era rimasto bloccato dalle disposizioni sul coronavirus, con Conte e la squadra.

Poi ci sono le scelte. Il sistema di gioco degli ucraini sarà 4-2-3-1. Castro non ha una difesa a prova di bomba, ma c’è da fare attenzione, come ha raccontato Conte, ai loro singoli. Ad esempio Marlos, all’esperienza di Taison e Moraes. Sanno creare tanto.

Pyatov; Dodò, Krivtsov, Bondar, Matvyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Patrick, Taison; Jr Moraes.

L’Inter risponderà con il classico 3-5-2 dell’allenatore nerazzurro e pare che possano partire sempre gli stessi uomini dall’inizio. Non dovrebbero esserci sorprese nella formazione iniziale. Senza Sanchez, potrebbero essere Eriksen e Sensi a dare una mano, in un secondo momento, ai loro compagni.

Handanovic; Godin, de Vriij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku Lautaro.

Recuperare palloni e affidarsi alle punte con una prova attenta in mezzo e in difesa: servirà dare tutto come ha chiesto Conte alla vigilia. È l’avversario più pericoloso. Ma se si vuole arrivare a giocarsi una chance di vincere quella coppa serve andare oltre quello ostacolo, il fisico, il cuore, la voglia di ricominciare a sognare per davvero.

(Fonte: SS24)