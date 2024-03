Ciccio Graziani ha commentato così l'eliminazione dalla Champions dell'Inter: "Un po' non ce l'aspettavamo"

Ciccio Graziani , intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato così di Inter e Napoli in vista della sfida di questa sera:

"Stasera è il passaggio di consegne, la stagione del Napoli è al di sotto di tutte le aspettative, già consegnare lo scudetto a 9 giornate dalla fine, c'è qualcosa che non è andata bene quest'anno. L'Inter? Ho degli amici che erano rammaricati e dispiaciuti del fatto che tutte le italiane sono uscite dalla Champions. L'eliminazione dell'Inter non ce l'aspettavamo, aveva i favori del pronostico. Ma loro mi hanno detto: 'Va bene così, perché la seconda stella diventa un traguardo storico'. Quella stella rappresenta molto per la società e i tifosi"