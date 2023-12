Graziani: “Inter, eliminazione immeritata. Arnautovic col Lecce? Lui e Thuram…”

Le parole dell'ex campione del mondo a proposito dei nerazzurri estromessi dalla Coppa Italia contro il Bologna in settimana

Ciccio Graziani, presente negli studi di Sport Mediaset, ha parlato di quanto accaduto all'Inter negli ultimi giorni. Queste le sue considerazioni: "L'eliminazione dà fastidio, ma l'Inter è uscita a testa alta. Se c'era una squadra che doveva vincere, era proprio l'Inter. Negli episodi non è stata né brava, né fortunata. Il Bologna mi è piaciuta ad esempio più con la Roma che con l'Inter, anche se poi è stata brava a ribaltarla. Col Lecce senza Lautaro? Arnautovic mi è sempre piaciuto, quando giochi una partita sì e quattro no, non è facile. Lui e Thuram sono attaccanti veri".