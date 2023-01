Graziani: “Non mi piace come gioca l’Inter. Lukaku ora è diventato un peso”

"5 sconfitte in 15 partite sono tante, l'Inter deve essere arrabbiata con se stessa, poi ci sono gli episodi. A me non piace come gioca l'Inter, nel primo tempo ok ma nel secondo tempo assolutamente no. Meglio il Monza, e parliamo del Monza con tutto il rispetto, tecnicamente non c'è partita. L'orgoglio dov'è? E su Sacchi dico che il rigore per il Monza è netto, il contatto c'è tra Acerbi e Ciurria. Il VAR avrebbero dovuto richiamarlo. E poi c'è giustamente la rabbia dell'Inter per il gol non dato di Acerbi. C'è la fortuna di avere una macchina dietro per capire se hai preso la scelta giusta o no, non capisco. Sacchi, questi sono errori madornali, non si possono fare. Lukaku? Questo era un giocatore che aveva dato la forza di vincere un campionato, adesso è diventato un peso".