Graziani: “Inter, col Real un po’ di rammarico. Stasera non sarà gara facile”

Così l'ex calciatore: "Oggi l'Inter ha un'occasione importante, ma non è una partita facile: sulla carta sembra ma non lo sarà"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Oggi l'Inter ha un'occasione importante, ma non è una partita facile: sulla carta sembra ma non lo sarà. Sanchez? Le volte che non ha giocato o che è subentrato, è uscito con la smorfia di chi è arrabbiato: oggi può dimostrare a Inzaghi che c'è anche lui. Oggi ha la possibilità di chiedere più spazio, è la partita giusta: con Lautaro ha anche un buon feeling. Dzeko ha caratteristiche diverse, qui devono alternarsi nel fare la prima e la seconda punta. I giocatori dell'Inter ora hanno consapevolezza ma si sono resi conto che a certi livelli si fa un po' di fatica: ma col Real l'Inter esce con rammarico perché alcuni episodi le sono andati contro. Ha retto bene il confronto a questo livello".