Graziani: “Inter squadra da battere per lo scudetto. Se non lo vince ci va vicino”

L’ex attaccante di Roma e Torino Graziani ha parlato a Tiki Taka dell’uscita dalla Champions dell’Inter e dell’obiettivo scudetto per i nerazzurri

“Scudetto? Se non lo vince ci va vicino. Io dico Inter e poi Napoli per lo scudetto. Sono due squadre attrezzate, ma l’Inter è la squadra da battere. Una società deve valutare il lavoro del tecnico, tutti gli allenatori sono determinati dai risultati. Conte può essere simpatico o antipatico, ma è capace a fare l’allenatore. Ora all’Inter i conti non tornano”.