Graziani: “Rossi? Il nostro Maradona. Spero il Governo dichiari lutto nazionale”

La morte di Paolo Rossi ha colpito tutto il calcio italiano. A ricordarlo anche Ciccio Graziani che, intervistato da Radio Sportiva, ha dichiarato:

“Stanotte mi ha mandato un messaggio un amico e mi ha sconvolto: sarà stata la forza di questa brutta notizia che il cuore mi ha cominciato a battere a duecento all’ora e ho cominciato a tremare. Questa notizia mi ha devastato, non ho più dormito. Paolo era un ragazzo strepitoso. Il nostro Governo ha problemi importanti da risolvere ma spero che il Presidente Mattarella o il Premier Conte possano proclamare una giornata di lutto nazionale. Il nostro Maradona è stato Paolo Rossi e quindi spero che nei suoi confronti ci sia la stessa attenzione che è stata tributata in Argentina a Diego: quella dell’82 è stata la vittoria di tutta l’Italia e spero che l’Italia lo celebri in questo modo“.

(Fonte: Radio Sportiva)