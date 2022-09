Graziani: “Inter, sveglia o il Bayern non è abbordabile. Seri problemi in difesa”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani , ex calciatore, ha parlato così del KO dell'Inter nel derby: "C'è stato un momento in cui l'Inter poteva pareggiarla, però nel calcio contano episodi e risultato. Ora ci sono problemi seri nella fase difensiva: prima era la roccaforte, ora non c'è più. Bravo Leao, ma tra Bastoni e De Vrij cosa stavano pensando, di essere al bar a prendere il caffè? Non possono permettersi di fare questi errori.

Nel gol di Giroud Bastoni deve accorciare immediatamente, ma se stai a 3 metri... La coppia d'attacco se non c'è Lukaku è Dzeko-Lautaro: va bene Correa, ma non era la sua partita. Io all'intervallo pensavo lo togliesse, ci voleva un punto di riferimento. Dzeko è entrato arrabbiato e dispiaciuto: dopo il suo ingresso la partita è cambiata. Il Bayern? E' una squadra che in Europa tenterà di fare grandi cose, è tra le favorite: non è una squadra abbordabile se l'Inter non si dà una svegliata".