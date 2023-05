Graziani: “Inzaghi, turnover forse esagerato contro il Napoli. Lukaku? Finalmente…”

"E' stata una stagione con troppi alti e bassi nell'Inter, ritrovarsi dopo una striscia molto positiva in questa posizione e con in gioco tutto, la Coppa Italia, la Champions e il campionato no, non me lo sarei mai immaginato. Inter e Lazio non possono dormire sonni tranquilli, può succedere di tutto nelle ultime di campionato. Bisogna conquistarsela la Champions, il turnover di Inzaghi è nella logica ma forse è un pochino troppo. Deve fare almeno un punto al Maradona"