Graziani: “Scudetto? L’Inter non può nascondersi. Juve 4ª? Discorso logico. Lautaro e Chiesa…”

"Sfida per il titolo? Andiamoci piano, siamo ad un terzo del campionato. È una sfida d’alto livello con qualcosa di importante in gioco. Se la Juve vince va prima, se vince l’Inter allunga".

Sui bianconeri Graziani spiega:

"Juve quarta? Discorso logico. Ogni anno attraversano vicissitudini che condizionano gli obiettivi. Con Fagioli e Pogba avevamo un'idea diversa della Juve. Allegri sa che ci sono pregi e difetti e a livello numerico adesso è in difficoltà. La Juve deve essere competitiva. Non è partita per vincere lo scudetto, però Allegri dice: "Se ci date lo spiraglio poi possiamo inserirci". Devono recuperare Vlahovic".

Sul confronto tra le due squadre:

"Guardo la formazione della Juve, che è la migliore che può mettere e poi guardo il centrocampo dell'Inter e dico che c'è un po' di differenza. A livello generale, dal punto di vista tecnico, l'Inter è più forte della Juve. Poi però ci può stare tutto. L'Inter ha preso 6 gol, ha una difesa tosta".

Sui nerazzurri:

"De Vrij è una sicurezza, Acerbi una stra sicurezza, Darmian idem. Come alternative ci sono Bisseck o Dimarco cnetrale, che l'ha fatto in emergenza e l'ha fatto bene. Guardando al futuro l'Inter non può nascondersi dal fatto che parte con l'idea di vincerle con quella rosa e con quella qualità di gioco".

Sugli attacchi e i voti:

"Lautaro 9.5, Thuram 8, Chiesa 8 anche se è più importante da attaccante esterno, Vlahovic 7 di stima ma deve darsi una svegliata".

