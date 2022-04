Graziani: “L’Inter farà una grande gara. Inzaghi? Per me rischia il posto se…”

Intervenuto a Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha fatto il punto sull'Inter di Simone Inzaghi a poche ore dal big match contro la Juventus

"Per mille motivi, penso che questa possa essere la partita di Dybala. Io, fossi in lui, giocherei alla grande: se giocasse bene, aumenterebbe il rimpianto nei bianconeri, e in ogni caso potrebbe rendersi maggiormente appetibile per le altre squadre. Non so che tipo di risultato verrà fuori, ma sono convinto che l'Inter farà una bella partita. Sanno che è una partita che non si può sbagliare, per loro è il momento della svolta. La squadra in queste ultime partite è parsa stanca, ma si riprenderà. Bivio per il futuro di Simone Inzaghi? Sì, perché nel calcio si vive di presente, il passato è acqua calda. Se l'Inter arriva terza, secondo me i nerazzurri cambieranno l'allenatore. I conti si fanno alla fine: se arrivi primo al girone d'andata e sei primo, la delusione poi fa la differenza. ".