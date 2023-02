Graziani: “Kessie? Fossi in lui mi prenderei a schiaffi da solo perché…”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così delle voci che vorrebbero Franck Kessie all'Inter: "Se se ne parla qualcosa c'è. Io fossi Kessie mi prenderei a schiaffi da solo: a Barcellona non gioca, qui era casa sua. Ora torna e va all'Inter prendendo di meno: lui e il suo procuratore hanno fatto una stupidaggine ad andare via. E' andato nell'incerto quando era nel certo: ripensando ad oggi, caro Kessie, qualche schiaffo dattelo".