Graziani: “Voglio chiedere a Conte: perché Kolarov lì? Passi a 4 e faccia giocare Ranocchia”

Intervenuto negli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha criticato alcune delle scelte di Antonio Conte nel derby di ieri contro il Milan, perso dall’Inter 2-1. In particolare, l’ex attaccante si è mostrato perplesso dell’impiego di Kolarov come terzo centrale di difesa:

“L’Inter ha problemi numerici, date le assenze causa Covid. Ieri nell’arco della partita hanno pesato. Se potessi, chiederei a Conte: perché Kolarov in quel ruolo? Perché non giocare a quattro e inserire magari Ranocchia? Kolarov in quel ruolo è pericolosissimo. Mandi via Godin e fai giocare Kolarov, perché?“.

E su Eriksen: “Serve una svolta tattica, se non lo fai giocare nel suo ruolo diventa tutto più difficile“.

(Fonte: Sport Mediaset)