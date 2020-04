Graziani: “Lautaro bravissimo, ma bisogna aspettare qualche annata per capire se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore ha parlato così del futuro del campionato italiano: “In questo momento si può dire che non riprenderà, ma in Federazione stanno studiano soluzioni per farlo riprendere e terminare. Adesso la salute viene prima di qualsiasi cosa e preghiamo che il contagio si fermi. Se solo dovessero arrivare notizie positive, allora verso il 15-20 aprile si potrebbe ragionare di poter giocare, magari a porte chiuse. Sarebbe estremamente importante terminare il campionato altrimenti le società andrebbero in grandissime difficoltà economiche. Intanto passiamo questo momentaccio, oggi stiamo navigando a vista. Metà aprile è il momento clou per capire cosa può succedere dopo, se possiamo salvare il salvabile. Lautaro Martinez? Bravissimo, ma bisogna ancora aspettare qualche annata per capire se può diventare uno degli attaccanti più forti al mondo“.