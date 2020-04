Sport – Lautaro Martinez, che evoluzione all’Inter. Il Barça con lui si assicura…

Se c’è un nome che sta tenendo banco in Spagna è quello di Lautaro Martinez. In Italia sostengono che l’Inter potrebbe decidere di trattenerlo. La stampa spagnola invece dà quasi per scontato il suo arrivo al Barça per giocare insieme a Messi.

Sport, quotidiano che tra tutti spinge molto sul suo sbarco nella Liga, parla delle sue caratteristiche e spiega: “Non è affatto incompatibile con Neymar e con Messi potrebbero ricomporre la triade che si era creata con Suarez. L’argentino è cresciuto molto dai tempi del Racing. All’Inter ha sviluppato il suo calcio da fuori area e riesce a combinarsi bene con i suoi compagni. Sa scambiare e tenere palla per far salire gli altri. Se all’inizio era un rifinitore e sfruttava al meglio i palloni che gli arrivavano in area di rigore, ha gradualmente affinato la sua capacità di affrontare gli avversari e di partecipare al gioco collettivo. E’ in grado di lavorare anche per la difesa e ha quindi guadagnato in versatilità“.