Graziani: “Lautaro? E’ solo forma fisica o lo condiziona qualcosa? Io fossi l’Inter…”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell’Inter, soffermandosi poi sulla questione Lautaro Martinez: “In campionato qualcuno può ancora sbagliare qualche partita, l’Inter no: sono 13 finali. C’è qualche infortunio di troppo e giocare tante partite potrebbe diventare un ostacolo duro. Ma l’Inter deve provare a rientrare nella corsa per lo scudetto. Ne hai 2 davanti e la corsa è ad handicap, ma l’Inter ci deve provare: non sarà facile. Lautaro? Non segna da tempo, ma può succedere: ci può essere il periodo in cui fatichi a fare gol. Ma è solo forma fisica o c’è qualcosa che lo condiziona? Questo lo sa solo lui. Io fossi l’Inter lo chiamerei e gli direi di darci una mano fino a fine stagione: perché se uno vuole andare via, va via“.