Graziani: “Lautaro non sente la fiducia, questo lo condiziona”. E poi ‘risponde’ a Farris

Intervenuto a Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha commentato così l'1-1 di Napoli-Inter del Maradona

"Un po' di recriminazioni ce le ha il Napoli, nel secondo tempo meglio l'Inter. Un tempo per uno ma il pari va bene a tutte e due. Mi aspettavo qualcosa in più a livello di emozioni, il Napoli ha avuto più occasioni ma l'Inter ha amministrato gran parte del secondo tempo dopo l'1-1, il Napoli non ha più pressato e si sono accontentate entrambe. Mi è piaciuto molto Handanovic. Il Napoli ha perso una grande occasione per stravolgere la classifica".