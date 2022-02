Inter, Dzeko sarà fondamentale anche in CL. Ha già fatto male al Liverpool

Il bosniaco ha messo nel mirino gli inglesi di Klopp dopo aver segnato al Napoli ieri al Maradona

Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Dzeko sarà fondamentale anche mercoledì nell'andata degli ottavi di Champions. I Reds li ha già sfidati nella semifinale di Champions del 2017-18 e segnò sia nel ko per 5-2 di Anfield, sia al ritorno nell'inutile vittoria giallorossa per 4-2. A poco più di un mese dallo spegnere le 36 candeline sulla torta, giocherà la quarta gara in 10 giorni dopo quelle con il Milan, la Roma e il Napoli.