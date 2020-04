Sport – Inter, su Lautaro ha una consapevolezza. E non può evitare l’etichetta di Arthur

Questa mattina Mundo Deportivo ha parlato dell’interesse per Arthur da parte di Inter e Tottenham. Il quotidiano spagnolo Sport riprende queste indiscrezioni e sottolinea che il club nerazzurro avrebbe chiesto del brasiliano nella discussione con il Barça per Lautaro.

Il giornale spagnolo insiste: «L’Inter è consapevole che sarà molto difficile trattenere la sua giovane stella. Ed è per questo che il suo allenatore, Antonio Conte, ha visto una buona opportunità per alzare il livello del suo centrocampo con un giocatore come il brasiliano Arthur, che a 23 anni ha ancora ampi margini di miglioramento. Il brasiliano ha ancora quattro anni di contratto con i blaugrana. Sia il club che l’allenatore, Setien, contano su di lui per la prossima stagione. Per questo gli hanno appiccicato un’etichetta: non trasferibile».

(Fonte: sport.es)