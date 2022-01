Graziani: “Lazio? E’ un’altra Inter rispetto all’andata. Rinnovo Inzaghi? Io…”

Le parole dell'ex calciatore: "Questa Inter ha più soluzioni, manovra molto di più rispetto a quella dell'anno scorso"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di questa sera tra l'Inter e la Lazio: "E' un'altra Inter rispetto all'andata, il suo inizio di stagione non è stato dei migliori: giocatori nuovi, allenatore nuovo e identità non precisa. Poi ha avuto il giusto percorso, ha valori assoluti: poi Inzaghi ha messo qualcosa di suo, usufruendo anche del lavoro di Conte: questa Inter ha più soluzioni, manovra molto di più rispetto a quella dell'anno scorso. Rinnovo di Inzaghi? Io aspetterei: metti che le cose non vadano bene, io sarei per dare degli incentivi, magari pago di più se raggiungi gli obiettivi".