Graziani: “Inter, la coppia Lautaro-Lukaku non va toccata. Suning? Chi dice che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani commenta le possibili mosse dell'Inter sul mercato. I nerazzurri dovranno chiudere in attivo questa sessione e almeno un big sembra destinato a lasciare Milano. "Lautaro via? Non staremo mica scherzando? Se toccano quel tandem allora veramente si indebolisce l’Inter. Quel tandem fra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non lo devono toccare, altrimenti perdono molto. Chiunque arriverebbe potrebbe non essere così devastante, in fatto di gol. Quei due a prescindere, se vuoi mantenere la competitività, devono rimanere".

Sulle voci inerenti Suning e la possibilità di cedere l’Inter, l'ex giocatore ha aggiunto: "Chi ti dice che non ci abbiano mai provato? Secondo me hanno provato a vendere l’Inter, perché il Governo cinese ha detto che non possono più investire e che è meglio vendere. Ma non hanno trovato chi era interessato a prendere la società, almeno io credo questo. Adesso c’è un po’ da ridimensionare questa squadra: Arturo Vidal, molto probabilmente, lo regalano e devono dare via forse Ivan Perisic. Achraf Hakimi sembra sia già andato via, stabiliremo che tipo di squadra verrà fuori. Penso che l’Inter del prossimo anno sarà un pochino indebolita nei vari ruoli, ma sempre molto competitiva: se la giocherà per vincere lo scudetto".