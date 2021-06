Due big su Lautaro. L’Inter non vuole cedere ma si è già mossa per l’erede

L'attaccante argentino è uno dei pezzi pregiati nerazzurri che tanto piacciono all'estero

La speranza dell'Inter è che, una volta ceduto Hakimi, non verranno sacrificati altri pezzi grossi dello spogliatoio. Bisognerà per questo fare attenzione alle sirene spagnole su Lautaro, che con il marocchino condivide il procuratore, come sottolinea il Corriere dello Sport.