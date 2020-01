Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex centravanti, ha parlato così in vista della gara delle 15 che i nerazzurri di Antonio Conte giocheranno contro il Lecce: “L’Inter ha una risorsa davanti straordinaria: quando Lukaku e Lautaro sono in moto, può succedere di tutto Conte si affiderà a loro e alle loro qualità per vincere: i tre punti sembrano facili, ma sono queste le classiche partite trappola”.

Ecco la probabile formazione per Inter-Lecce