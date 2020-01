VIDEO / Lecce-Inter, le ultime: Godin c’è. Ecco il ritorno dell'”altra” coppia dei sogni

Per l’Inter di Antonio Conte il girone d’andata inizia con la trasferta di Lecce. Una partita dalle mille insidie, da vincere obbligatoriamente per riprendere la marcia Scudetto alle spalle della Juventus. Secondo quanto riportato nel video seguente della Gazzetta dello Sport, davanti ad Handanovic, l’allenatore nerazzurro dovrebbe schierare Godin (in vantaggio su Bastoni), con de Vrij e Skriniar. A centrocampo tornano titolari insieme dopo tanta attesa sia Sensi e che Barella, che a centrocampo agiranno ai fianchi di Brozovic. Sulla sinistra Biraghi, dall’altra parte Candreva. In avanti, la coppia dei sogni: Lautaro-Lukaku.