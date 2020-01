Graziani: “Girone dell’Inter da 10, lotterà fino alla fine. Politano e Borja signori giocatori”

Ospite come di consueto di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha commentato quanto accaduto ieri a San Siro tra Inter e Atalanta, commentando poi in generale il cammino dei nerazzurri in campionato:

“I progressi dell’Inter fin qui contano poco, perché conta solo la vittoria finale. Il cammino dei nerazzurri fin qui ha stra-soddisfatto, perché fatto in mezzo a tante difficoltà. Anche se penso che Politano e Borja Valero, per esempio, sia signori giocatori. Questa è una squadra che lotterà fino alla fine per lo Scudetto. Al girone d’andata dell’Inter do 10“.

(Fonte: Sport Mediaset)