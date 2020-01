Il figlio di Altobelli sul rigore: “Non c’era, perché nessuno lo dice? Conte? Erano anni…”

Mattia Altobelli, figlio di Spillo, ha commentato il pareggio dell’Inter con l’Atalanta: “4 punti tra Napoli (campo ostico da sempre per noi) e Atalanta (10 gol fatti e 0 subiti nelle ultime due) vanno bene.. secondo tempo un po’ sulle gambe ma questa Atalanta corre da matti, con altre gestivi, con loro non riesci. Avanti così… Secondo me l’Inter di quest’anno corre molto ma molto di più degli ultimi anni, mi ricordo partite gioca con troppa sufficienza, quindi per me con Conte la musica è cambiata, se conte avrà un paio di anni secondo me arriveremo su quella strada… (Premier League)”.

L’episodio che ha scatenato le polemiche: “Sull’episodio del rigore ero convinto fosse netto, poi ho visto la spinta di Zapata e ho capito perché non è stato dato, ma era punizione nostra non angolo, rigore de secondo tempo invece un po’ al limite… ma non capisco perché nessuno e dico nessuno (giornalisti) lo dicano…”

Nuova tranquillità, la musica è cambiata: “Erano anni che non mi sedevo a vedere le partite dell’Inter ed essere tranquillo, non parlo del risultato, ma del fatto che son sempre sicuro che giocheremo al 100% delle nostre possibilità avendo pochi rimpianti a fine partita e questo non sempre è accaduto negli ultimi anni…”