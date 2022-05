Graziani: “Milan, festa pronta. Inter, colpa dei sette punti in sette giornate”

Il commento dell'ex calciatore che su Italia 1 ha parlato dell'ultima giornata di campionato, quella che assegna lo scudetto

Eva A. Provenzano

«La festa rossonera è già pronta, quella dell'Interè da dare il via, hanno i punti di riferimento che aspettano, ma... non si vive bene in quella sensazione lì. Come fai a non credere che possa vincere il Milan stasera?». Ciccio Graziani, a XXL, ha parlato della giornata dello scudetto e di un Milan favorito con due risultati su tre dalla sua parte.

-La svolta per i rossoneri potrebbe essere stata la vittoria nel derby?

Sicuramente perché rischiava di andare a meno sette e poi c'era ancora Bologna da giocare. Ma è stata importantissima anche la vittoria sul Napoli, quella a Roma contro la Lazio. Il derby è il flash che fotografa la stagione, ha dato autostima alla squadra di Pioli.

-L'Inter ci crede?

Secondo me sì perché ci sono corsi e ricorsi storici. Devi fare il tuo e chiudere bene, se poi la fortuna ti dà una mano, ci devi credere. Si trattano di due gare molto mediatiche, entrambi aspettano segnali dall'altro campo. Ma sicuramente bisogna che ognuno faccia il suo.

-Tutta colpa della papera di Radu col Bologna per alcuni...

Ma anche con quella l'Inter sarebbe in questo momento a pari punti. Il derby perso, con Maignan che ha fatto gli straordinari in quella gara, poi i nerazzurri hanno raccolto 7 punti su 21 in 7 partite.

-Sarebbe stagione fallimentare se l'Inter non vincesse?

Non sarebbe comunque una stagione deludente. Con Conte in panchina campionato diverso? Ho l'impressione di sì, il ghigno di Conte poteva fare la differenza. Questo senza nulla togliere all'allenatore attuale. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro, due trofei vinti, centrato il passaggio in CL, arrivato a giocarsela all'ultima giornata.

(Fonte: XXL)