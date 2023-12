Graziani: “Napoli? Se batte l’Inter va a -5, è lì per lo scudetto: sarebbe interessante”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così el momento del Napoli di Mazzarri: "E’ chiaro che anche lui è legato ai risultati, ma sta tornando il Napoli dell’anno scorso. Vedo cambiamenti già nel recupero palla perché ci vanno in due e a volte anche in tre. Il 4-2 di Madrid è un risultato bugiardo perché il Napoli ha giocato bene ed è vero che ha perso, ma ne è uscito a testa alta e questo fa bene alla squadra. Osimhen è una garanzia perché corre, lotta e le stagioni sono tutte diverse, ma sono convinto che anche quest'anno farà la differenza. Sapete cosa succede se il Napoli batte l’Inter? Si porta a 5 punti per cui lo scudetto è lì. E’ trascorso solo un terzo del campionato e quest'anno sarà molto interessante”.