Graziani: “Retegui mi ricorda Pinamonti. Più veloce di Icardi, somiglia a Lautaro”

Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva , ha detto la sua su Mateo Retegui, attaccante arrivato dall'Argentina e subito in gol all'esordio con la Nazionale italiana: "Mi sembra più veloce di Icardi, direi che assomiglia molto più a Lautaro Martinez. Se devo fare un nome italiano devo dire che mi ricorda Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo ha grande qualità, non ho capito che senso ha prendere Retegui quando hai lui in Italia".