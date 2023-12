Graziani: “Rigore su Lautaro? C’è il fallo, chi si lamenta ha una tv diversa”

Sembra anche superfluo sottolinearlo. Stucchevole, soffermarsi oltremodo. L'episodio che ha portato al penalty per l'Inter ieri nel primo tempo con l'Udinese è episodio piuttosto chiaro: può essere etichettato come ingenuità del difensore bianconero, ma questo è un altro discorso. Sulla stessa lunghezza d'onda è anche Ciccio Graziani, presente negli studi di Sport Mediaset.

Questo il suo pensiero sull'episodio: "La partita puoi vincerla in tanti modi, ma questa squadra ha una consapevolezza e un'autostima uniche. Per me il rigore c'è: il fallo lo ha fatto, qualcuno forse ha un televisore diverso dal nostro. La palla non era nella disponibilità di Lautaro? E allora avrebbe dovuto lasciarlo andare".