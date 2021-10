Graziani: “A Roma sta per scoppiare una bomba. Anche Mourinho sotto accusa”

Le parole dell'ex calciatore: "Non potete nemmeno immaginare cosa sta accadendo a Roma in questo momento. Qui c'è un tutti contro tutti"

Intervenuto ai microfoni di TvLuna, Ciccio Graziani , ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma dopo le dichiarazioni di Jose Mourinho in Conference League :

"Non potete nemmeno immaginare cosa sta accadendo a Roma in questo momento. Qui c'è un tutti contro tutti. La sensazione è che stia per scoppiare una bomba, il clima è davvero infuocato. Ho avuto modo di parlare con numerose radio della capitale e c'è una grande contestazione. Sotto accusa è finito anche l'allenatore José Mourinho che, fino a poche settimane fa, sembrava un intoccabile. Il portoghese è finito nell'occhio del ciclone per certe sue dichiarazioni dopo il 6 a 1 subito in Norvegia contro il Bodo ("Non ho delle riserve all'altezza dei titolari"=.