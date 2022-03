Graziani: “Sanchez un salame. E’ un problema suo se non capisce che…”

Le parole dell'ex attaccante a proposito del cileno espulso contro il Liverpool nella gara disputata mercoledì dai nerazzurri

Ciccio Graziani, nel corso dell'intervista concessa a Fcinter1908.it verso Torino-Inter, è tornato sull'espulsione di Sanchez contro il Liverpool. Queste le sue parole: "Fossi stato in panchina io gli avrei dato del 'salame', non avrei potuto fare altrimenti. Ha fatto due falli 'da attaccante', di cui uno molto brutto nel primo tempo. Se sull'1-0 poi, da ammonito, non capisci che devi evitare quel tipo di intervento allora è un problema tuo. Il comportamento è stato negativo per sé e per la squadra".