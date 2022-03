ESCLUSIVA Graziani: “Dybala-Inter affare solo se resta Lautaro. Sanchez? Salame”

Le parole dell'ex Torino sull'impegno di campionato dell'Inter contro i granata e sui temi che riguardano l'attualità nerazzurra

Daniele Vitiello

Circa 24 ore al calcio d'inizio di Torino-Inter e in casa nerazzurra c'è la sensazione che contro la squadra di Juric ci sarà da lottare e sudare per acciuffare tre punti importantissimi. Della sfida di domani sera abbiamo parlato con Ciccio Graziani, ex granata e noto opinionista. "Da gennaio è iniziato un altro campionato ed è diventato tutto più difficile. Contro squadre di media e bassa classifica fino a due mesi fa sembrava tutto scritto, adesso non è così. Il Torino oggi è un'incognita: quello visto contro la Juventus è una squadra seria, quello che ha perso col Venezia decisamente no. L'insidia per l'Inter, reduce da una gara dispendiosa, è trovare una squadra che se è in forma può metterla in difficoltà", ha detto in esclusiva a Fcinter1908.it.

Dopo la gara di Champions c'è la sensazione che l'Inter avrebbe potuto fare di più o la consapevolezza che abbia dato il massimo?

"E' uscita a testa alta, anche però a causa di alcune disattenzioni. Dopo la gara d'andata era nell'aria che la qualificazione potesse saltare, la si vedeva giustamente come un miraggio, poi ad Anfield c'è stata la possibilità di mettere tutto in discussione. Ad ogni modo non credo assolutamente nel contraccolpo psicologico domani".

Cosa avresti detto a Sanchez dopo l'espulsione se ci fossi stato tu in panchina?

"Gli avrei dato del salame, non avrei potuto fare altrimenti. Ha fatto due falli 'da attaccante', di cui uno molto brutto nel primo tempo. Se sull'1-0 poi, da ammonito, non capisci che devi evitare quel tipo di intervento allora è un problema tuo. Il comportamento è stato negativo per sé e per la squadra".

Domani i dirigenti dell'Inter avranno occasione di vedere da vicino Bremer.

"E' pronto per i nerazzurri, ma per qualsiasi grande squadra, in Italia e in Europa. Ha fatto un percorso di crescita impressionante. Ha grinta, carattere e tanta qualità. Se l'Inter pensa a lui, fa benissimo".

Lasceresti partire Lautaro se ci fosse possibilità di prendere Dybala?

"No. L'Inter farebbe bene a prendere Dybala, ma facendo partire Sanchez e Vidal. Se tiene Lautaro, Dzeko e Dybala fa un trio d'attacco strepitoso e a quel punto servirebbe solo un po' di coraggio nel metterli in campo insieme. Dybala, checché ne dica qualcuno, è tra i pochi in grado di far svoltare una gara. Ma dar via Lautaro non esiste".