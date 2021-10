Graziani: “Inter squadra enorme, Dzeko per ora meglio di Lukaku. Handanovic-Defrel…”

Ospite come di consueto di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha commentato Sassuolo-Inter, incluso l'episodio Handanovic-Defrel

"Sette partite in 20 giorni sono tante, la coppa porta via energie. Facciamo i complimenti al Sassuolo, squadra che gioca bene. Non è facile affrontarlo. Nel primo tempo, l'Inter non mi è piaciuta. Poi, nel secondo tempo, è salita in cattedra. I cambi sono stati decisivi. Per me nell'Inter non ci sono problemi, è una squadra enorme e non le manca nulla. Secondo me è la più seria candidata allo scudetto. Dzeko? Lo hanno preso per fare gol e li sta facendo: sa dove può andare la palla. L'anno scorso ha fatto pochi gol, l'Inter si è presa un rischio, ma sta facendo meglio addirittura di Lukaku. L'episodio Handanovic-Defrel? Qui il protocollo dà la possibilità all'arbitro di decidere senza l'aiuto del VAR. Handanovic ha tentato in tutti i modi di spostarsi, anche se colpisce il giocatore. Secondo l'arbitro è stato un contatto ininfluente, per me influisce. Magari la prossima settimana vediamo un episodio simile e l'arbitro interviene".