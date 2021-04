Graziani: “Inter, scudetto archiviato. Conte? C’è un conto in sospeso con il club”

Le parole dell'ex calciatore: "Conte ha qualche conto in sospeso con la società, ma anche la società potrebbe averlo con lui"

Conte? La sua inquietudine mi fa pensare che voglia regolare qualche conto in sospeso con la società, ma anche la società potrebbe averlo: lo scudetto mette la chiesa al centro del villaggio, ma l'uscita dalla Champions e la Coppa Italia non sono piaciute ad una società che investe così tanto anche su di lui. C'è qualcosa che non gli quadra, ma io se fossi in lui sarei tranquillo: porti a casa lo scudetto e poi si sieda ma tranquillo e sereno.