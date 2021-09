Graziani: “Scudetto? Convinto che lo vinca una tra Napoli, Inter e Milan”

Le parole dell'ex calciatore: "Sono convinto che lo scudetto lo vinca una tra Napoli, Inter e Milan"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Sono convinto che lo scudetto lo vinca una tra Napoli, Inter e Milan. Quanto alle mie ex squadre, il Toro si sta riprendendo e la Fiorentina sta andando forte e ora affronta il Napoli ed è un confronto molto bello in cui ha tutto da guadagnare e nulla da perdere".