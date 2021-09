Tuttosport: “Inter, presa la decisione definitiva sulla porta tra Leno e Onana”

L'Inter ha fatto la sua scelta per il futuro della porta tra i profili di Bernd e Leno e André Onana

L'Inter ha ormai deciso il successore di Samir Handanovic. Arrivano sempre più conferme, con lo stesso club che fa filtrare che il nome scelto dalla dirigenza è uno solo: quello di Andrè Onana. Spiega infatti Tuttosport: "Il nome di Leno oggi non è un’opzione per l’Inter, anzi. Il suo rendimento, rispetto ai primi anni di carriera al Bayer Leverkusen, in Inghilterra è calato, così come le sue quotazioni. Fra l’altro Leno non è neanche in scadenza nel 2022 e nulla fa pensare che l’Inter possa investire del denaro per acquistarlo, anche perché, come è ormai noto da settimane, la società di Viale della Liberazione ha già fatto la sua scelta per il portiere che dovrà raccogliere l’eredità di Handanovic: André Onana. Il 25enne camerunese dell’Ajax è il nome in prima fila. Già la scorsa estate i dirigenti nerazzurri hanno avuto dei contatti con il suo entourage una volta capito che Onana non sarebbe rimasto ad Amsterdam. L'Inter si sente in pole su Onana, nonostante una folta concorrenza (Lione, Napoli e, si dice, pure Barcellona)".