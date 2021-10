Graziani: “Scudetto? Questo può essere l’anno del Napoli. Ma la Coppa d’Africa…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Ciccio Graziani ha commentato così l'andamento del campionato

Se il buongiorno si vede dal mattino ne vedremo delle belle. Questo può essere l'anno del Napoli in chiave Scudetto. Volere è potere, quindi una squadra non dev'essere superficiale ma convinta delle proprie potenzialità. Mai come quest'anno il Napoli potrebbe farcela. L'unica preoccupazione è quando vanno via quei 3-4 giocatori, poi sei messo male. Questa cosa che non ci si ferma per la Coppa d'Africa è una grande stronzata, non se ne rendono conto i cervelloni di UEFA e FIFA".