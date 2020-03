Graziani: “Tornare ad allenarsi? Assolutamente no. Ma dove vivono Lotito e De Laurentiis?”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dell’emergenza Coronavirus e della possibile ripresa degli allenamenti nel calcio italiano: “C’è ancora qualche imbecille che non si è reso conto dei rischi: stiamo a casa, è l’unico modo per combattere il virus. Ci sono degli stupidi che ancora non hanno capito la gravità di questo virus. Tornare ad allenarsi? Assolutamente no, non capisco dove vivono De Laurentiis e Lotito: io fossi un giocatore non andrei ad allenarmi se non ci fosse ok di Federazione e medici. Si ipotizza che si possa ricominciare a maggio, ci sono i tempi per tornare ad allenarsi senza rischi”.