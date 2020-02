Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato di quanto possano essere dispendiose la Champions League e l’Europa League per Juventus e Inter.“Impegno in Champions per la Juventus? Fare le coppe non è un vantaggio in campionato. L’Inter ha anche un turno in più in Europa League, competizione dispendiosa. La Lazio è avvantaggiata, può dare fastidio, ma non la vedo all’altezza delle altre“.

(Radio Sportiva)