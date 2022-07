Graziano: “Inter, azzardo affidarsi a 4 attaccanti con Dzeko e Correa. Dybala aspetta ma…”

Mirko Graziano, giornalista della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera, ha fatto il punto sugli arrivi in casa Inter per quanto concerne il parco attaccanti. Sono sufficienti quelli in rosa?

Secondo il giornalista il metro di valutazione passa naturalmente per le ambizioni del club: "Per chi punta ad arrivare in fondo ovunque, è un azzardo affidarsi solo a 4 attaccanti, con Dzeko che va per i 37 anni e Correa che non brilla certo in fase di realizzazione. E Dybala è lì che aspetta, ma non all’infinito".